عبر 3 محاور.. الجيش الإسرائيلي يتقدم باتجاه مدينة غزة وسط قصف عنيف
فرنسا تدعو إلى وقف "الحملة التدميرية في غزة"

أدانت فرنسا الهجوم البري الذي شنه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، على مدينة غزة، ودعت حكومة بنيامين نتنياهو إلى "وضع حد لهذه الحملة التدميرية، التي لم يعد لها أي منطق عسكري".

وسلطت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، الضوء على "الوضع الإنساني والصحي الخطر للغاية في غزة، بما يشمل المجاعة، وانعدام الوصول إلى الضروريات الأساسية والرعاية الطارئة".

ودعا البيان إسرائيل مجددًا إلى "رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية فورًا"، و"استئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيفاقم الوضع المتدهور في القطاع.

وذكرت أن المفوضية الأوروبية ستعلن إجراءات غدا الأربعاء للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها.

وكتبت كالاس على منصة "إكس": "الهجوم البري الإسرائيلي على غزة سيفاقم الوضع المتدهور أصلا".

وأضافت "سيعني ذلك المزيد من الموت والدمار والنزوح".

