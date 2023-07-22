كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باتجاه البحر

ذكرت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز باتجاه البحر غربي شبه الجزيرة الكورية.

وقالت يونهاب نقلا عن قيادة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنه تم رصد عدد من الصواريخ أطلقت في حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (1900 يوم الجمعة بتوقيت غرينتش).

وهذا هو أحدث إطلاق تجريه كوريا الشمالية منذ أن أطلقت صاروخين باليستيين يوم الأربعاء.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أعلن في 2022 أن وضع بلاده بصفتها قوة نووية أمر "لا رجوع عنه"، داعيا إلى تعزيز ترسانته خصوصا بالأسلحة النووية التكتيكية.

يأتي إطلاق صواريخ كروز في وقت يُعتقد فيه أن الجندي الأمريكي تريفيس كينغ قد احتُجِز في بيونغ يانغ بعد دخوله إلى كوريا الشمالية الثلاثاء أثناء جولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

ومن المقرر أن يجتمع قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في آب/أغسطس لتعزيز تعاونهم في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة.