ألمانيا تعلن ترحيل عشرات العراقيين

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، عن ترحيل 43 عراقيًا، في خطوة تهدف إلى "كسر منطق شبكات التهريب"، وفقًا لوزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت.

وأشرفت عملية الترحيل، التي جرت على متن رحلة جوية من مدينة لايبتسيغ شرقي ألمانيا إلى العاصمة العراقية بغداد، وزارة الداخلية الألمانية ووزارة الهجرة في ولاية تورينجن.

وقال الوزير دوبرينت، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، إن عملية الترحيل جاءت إثر "زيادة الضغط في عمليات الترحيل، وإبرام المزيد من الاتفاقيات مع دول ثالثة، وكسر منطق شبكات التهريب".

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وذكرت وزارة الهجرة في تورينغن، أن العملية جاءت بحق 43 رجلاً أعزبًا من الملزمين بمغادرة البلاد، بعضهم لديهم سوابق جنائية. ومن بينهم، 14 شخصًا كانوا يعيشون سابقًا في تورينغن، بينما جاء الباقون من 7 ولايات ألمانية أخرى.

وبعد وصول الرحلة إلى العاصمة بغداد، خضع المرحّلون أولاً لإجراءات الدخول الرسمية، بحسب ما علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر في مطار بغداد.

ووفقا لبيانات موقع "فلايت رادار 24"، أقلعت الطائرة في تمام الساعة 10:52 صباحا (التوقيت المحلي) متوجهة إلى العاصمة العراقية بغداد.

ونُقل الركاب إلى الطائرة في حافلات صغيرة تابعة للشرطة وحافلتي مطار أكبر حجما، ورافق أفراد من الشرطة الركاب فرديا إلى الدَرَج المؤدي إلى الطائرة.

وأفادت التقارير أن بروتوكولات أمنية صارمة طُبّقت خلال عملية الاستقبال، لكن لم يُفصح عن المكان الذي تم نقلهم إليه بعد ذلك.

ورحّلت ألمانيا 816 عراقيا العام الماضي، وأُرسِلَ بعضهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لاستكمال إجراءات لجوئهم، بينما نُقِلَ 615 شخصا مباشرة إلى العراق، بحسب وزارة الداخلية.

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وذكرت الوزارة الألمانية أنه جرى ترحيل 47 شخصا من هانوفر إلى العراق، في شهر شباط/فبراير الماضي.

وكانت ألمانيا قد سيّرت يوم الجمعة الماضي رحلة ترحيل إلى أفغانستان من مطار لايبتسيغ، ووفقا للسلطات، حيثُ كان على متنها 81 أفغانيا مدانين بارتكاب جرائم.

وكانت تلك ثاني رحلة ترحيل إلى أفغانستان منذ تولي طالبان السلطة في شهر آب/أغسطس من عام 2021.