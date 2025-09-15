واشنطن تضع شرطا قبل فرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن إدارة دونالد ترامب لن تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية لوقف مشتريات الصين من النفط الروسي، ما لم تفرض الدول الأوروبية على الصين والهند رسوما مرتفعة من جانبها.

وقال بيسنت، لرويترز وبلومبيرغ في مقابلة مشتركة، إن على الدول الأوروبية أداء دور أقوى في خفض عوائد النفط الروسي وإنهاء حربها في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على السلع الصينية بسبب شراء بكين النفط الروسي بعد أن فرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 25% على الواردات الهندية، قال بيسنت: "نتوقع من الأوروبيين القيام بدورهم الآن، ولن نمضي قدما من دونهم".