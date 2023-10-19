ارتفاع القتلى الفرنسيين جراء هجوم حماس إلى 28

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم الخميس، إن عدد القتلى من المواطنين الفرنسيين جرّاء هجمات حماس في إسرائيل ارتفع إلى 28 شخصًا وما زال سبعة آخرون في عداد المفقودين.

في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب ضد حماس هي معركة العالم أجمع، وأكد أن من بين أهداف حماس في السابع من أكتوبر كان تدمير تحركات السلام الإقليمية الإسرائيلية.