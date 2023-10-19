ارتفاع القتلى الفرنسيين جراء هجوم حماس إلى 28
قالت وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم الخميس، إن عدد القتلى من المواطنين الفرنسيين جرّاء هجمات حماس في إسرائيل ارتفع إلى 28 شخصًا وما زال سبعة آخرون في عداد المفقودين.
في سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحرب ضد حماس هي معركة العالم أجمع، وأكد أن من بين أهداف حماس في السابع من أكتوبر كان تدمير تحركات السلام الإقليمية الإسرائيلية.
وأضاف نتنياهو مخاطبًا ضيفه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "حرب غزة ستكون طويلة وإسرائيل تحتاج إلى دعم مستمر من المملكة المتحدة".
وحل سوناك اليوم بتل أبيب، في جولة شرق أوسطية تستمرّ يومين.
وأعلن سوناك أمس في بيان سابق، أن زيارته لإسرائيل تأتي ليؤكد "وجوب ألّا يسمح المجتمع الدولي "للإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس وتجاهلها للحياة البشرية أن يصبح حافزًا لتصعيد الصراع في المنطقة".