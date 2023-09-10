بلومبيرغ: أمريكا والصين تخوضان حربًا باردة مجنونة
قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الولايات المتحدة والصين تخوضان حربًا باردة مجنونة، حيث من الممكن أن يؤدي الصراع بين القوتين العظميين إلى دمار مالي مؤكد متبادل.
ووفق الوكالة فقد كان "التدمير المؤكد المتبادل" أحد المفاهيم المروعة التي انبثقت عن نهج نظرية اللعبة في التعامل مع الإستراتيجية النووية، لكن بالنسبة لأجيال الألفية السابقة، كانت فكرة، التدمير المؤكد المتبادل "MAD" تلخص الطبيعة السريالية للتنافس العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والذي يمكن أن نطلق عليه الحرب الباردة الأولى.
وولد مفهوم "التدمير المؤكد" في ستينيات القرن الماضي، عندما بدأ السوفييت اللحاق بالولايات المتحدة من حيث الرؤوس الحربية، وقاذفات الصواريخ، ووزن المقذوفات، وتبنى وقتها وزير الدفاع الأمريكي "روبرت ماكنمارا" نظريات رجل الاقتصاد "توماس شيلينغ" من جامعة هارفارد حول توازن الرعب المستقر، التي تستند على شن هجوم انتقامي مدمر للغاية على الاتحاد السوفيتي.
وقال هنري كيسنجر في وقت لاحق، إن الإستراتيجية التي ورثها الرئيس ريتشارد نيكسون عن الرئيس ليندون جونسون كانت مبنية على اعتقاد "بأن الضعف ساهم في السلام، والحصانة ساهمت في الحرب".
وإلى حد مدهش، أثبتت فكرة "MAD" هذه أنها مستدامة، بل إن البعض يعتقد أنها كانت السبب بعدم حدوث الحرب العالمية الثالثة، على الرغم من لحظات التوتر الحاد بين القوى العظمى.
وتابعت "بلومبيرغ" تقول "في المراحل الأولى من الحرب الباردة الثانية بين الولايات المتحدة والصين، يوجد مفهوم مماثل؛ لكن يمكن تسميته "التدمير المالي المؤكد المتبادل، MAFID".
وخلال المرحلة الأكثر نشاطًا من الحرب الباردة الأولى، من العام 1947 إلى العام 1969، كانت تكاليف الدفاع في المتوسط تكلف الولايات المتحدة 5 أضعاف تكاليف أقساط الديون، فبين عامي 1970 و1990، ارتفعت خدمة الديون بالقيمة النسبية من 21% من حجم ميزانية الدفاع إلى ما يزيد قليلاً على 70%.
وفي هذا السياق، لا يبدو أن العديد من الناس يشعرون بالقلق الشديد إزاء هذا الجانب من التنافس الصيني الأمريكي، لأن الدمار المالي المؤكد المتبادل هو الذي يقيد القوى العظمى اليوم، وهو ما يميز الحرب الباردة الثانية عن الحرب الباردة الأولى بشكل واضح.
وتساءلت الوكالة حول بقاء الحرب الباردة الأولى باردة، كما افترض "شيلينغ"، بسبب الجنون العقلي؟ أم لأننا محظوظون فقط؟، مضيفة: "على نحو متزايد، يميل مؤرخو الحرب الباردة الأولى نحو وجهة النظر الأخيرة".
وأشارت بلومبيرغ إلى "حدوث أزمة كبرى حول تايوان من شأنه أن يخلّف عواقب مالية فورية وخطيرة حتى قبل أن يتم إطلاق رصاصة واحدة، لكن الافتراض بأن هذا الاحتمال سيمنع التصعيد من الحرب الباردة الثانية إلى الحرب العالمية الثالثة يجازف بارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه المنظرون النوويون في الستينيات، الذين لم يكونوا على علم بمدى قرب الدمار المؤكد المتبادل بسبب كوبا.
المصدر: وكالة بلومبيرغ