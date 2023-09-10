بلومبيرغ: أمريكا والصين تخوضان حربًا باردة مجنونة

قالت وكالة "بلومبيرغ" إن الولايات المتحدة والصين تخوضان حربًا باردة مجنونة، حيث من الممكن أن يؤدي الصراع بين القوتين العظميين إلى دمار مالي مؤكد متبادل.

ووفق الوكالة فقد كان "التدمير المؤكد المتبادل" أحد المفاهيم المروعة التي انبثقت عن نهج نظرية اللعبة في التعامل مع الإستراتيجية النووية، لكن بالنسبة لأجيال الألفية السابقة، كانت فكرة، التدمير المؤكد المتبادل "MAD" تلخص الطبيعة السريالية للتنافس العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والذي يمكن أن نطلق عليه الحرب الباردة الأولى.

وولد مفهوم "التدمير المؤكد" في ستينيات القرن الماضي، عندما بدأ السوفييت اللحاق بالولايات المتحدة من حيث الرؤوس الحربية، وقاذفات الصواريخ، ووزن المقذوفات، وتبنى وقتها وزير الدفاع الأمريكي "روبرت ماكنمارا" نظريات رجل الاقتصاد "توماس شيلينغ" من جامعة هارفارد حول توازن الرعب المستقر، التي تستند على شن هجوم انتقامي مدمر للغاية على الاتحاد السوفيتي.

وقال هنري كيسنجر في وقت لاحق، إن الإستراتيجية التي ورثها الرئيس ريتشارد نيكسون عن الرئيس ليندون جونسون كانت مبنية على اعتقاد "بأن الضعف ساهم في السلام، والحصانة ساهمت في الحرب".

وإلى حد مدهش، أثبتت فكرة "MAD" هذه أنها مستدامة، بل إن البعض يعتقد أنها كانت السبب بعدم حدوث الحرب العالمية الثالثة، على الرغم من لحظات التوتر الحاد بين القوى العظمى.