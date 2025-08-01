ترامب يعترف: العقوبات قد لا تردع روسيا (فيديو)

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العقوبات التي يعتزم فرضها على روسيا قد لا تشكل رادعا لها.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أنتم تعلمون أنهم على دراية بالعقوبات، وأنا أكثر من يفهم في العقوبات والرسوم وكل ذلك. لا أعرف إن كانت ستؤتي ثمارها، لكننا سنمضي في تنفيذها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هذه حرب ما كان ينبغي أن تندلع أصلا. إنها حرب لم تكن لتحدث لو كنت أنا الرئيس. إنها حرب (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن، حرب غبية وكان من الخطأ التورط فيها" وفق تعبيره.

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وبحسب "رويترز"، انتقد الرئيس الأمريكي، الخميس، بشدة سلوك روسيا "المثير للاشمئزاز" تجاه أوكرانيا، وقال إنه يعتزم فرض عقوبات على موسكو في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وأمهل ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الثامن من أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق، وإلا فإنه سيرد بضغوط اقتصادية.