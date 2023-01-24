فنلندا: نحتاج لتوقف مؤقت للمحادثات مع تركيا بشأن الانضمام للناتو

قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، اليوم الثلاثاء إن هناك حاجة إلى توقف مؤقت لبضعة أسابيع في المحادثات بين فنلندا والسويد وتركيا بشأن خطط البلدين الاسكندنافيين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف هافيستو في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "هناك حاجة إلى وقت مستقطع قبل أن نعود للمحادثات الثلاثية ونرى ما وصلنا إليه عندما ينقشع الغبار بعد الوضع الحالي، لذا لا ينبغي استخلاص أي استنتاجات بعد".

وقال الرئيس التركي أمس الاثنين إن السويد يجب ألا تتوقع دعم بلاده لانضمامها للحلف بعد احتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم في مطلع الأسبوع تضمن حرق نسخة من المصحف.