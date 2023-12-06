الحرب في غزة توجه ضربة موجعة للسياحة في إسرائيل

أظهرت بيانات رسمية أن حركة السياحة الوافدة إلى إسرائيل تعرضت لانخفاض حاد للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/ تشرين الثاني في أعقاب الحرب التي شنَّتها إسرائيل على حركة "حماس".

فقد انخفض عدد زوار إسرائيل إلى 39 ألفاً الشهر الماضي مقابل 99 ألفاً في أكتوبر/ تشرين الأول، و370 ألفاً في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

وقبل الحرب، التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كانت أرقام السياحة الشهرية تتخطى عادة 300 ألف.

وقال المكتب المركزي للإحصاء، إنه خلال الأحد عشر شهرًا التي مرت من العام، وصل 3.19 مليون زائر ارتفاعًا من 2.57 مليون في العام السابق.

منذ بداية الحرب، انخفض الطلب على السفر إلى إسرائيل، وأوقفت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها، تاركة شركات الطيران الإسرائيلية: العال، وأركيا، ويسرائير، وعدد قليل من الشركات تسافر من تل أبيب وإليها.

وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الخارج في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 149 ألفاً من 645 ألفاً في العام الماضي.

وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني سافر 8.8 مليون إسرائيلي إلى الخارج مقابل 7.7 مليون في الفترة ذاتها من عام 2022.

أضر الصراع بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ قفز معدل البطالة إلى نحو عشرة في المئة من 3.5 في المئة، كما تم استدعاء ما بين عشرة و15 في المئة من القوى العاملة إلى الخدمة الاحتياطية العسكرية.