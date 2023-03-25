ضرب وسرقة واغتصاب.. الشرطة اليونانية تستبيح المهاجرين على الحدود

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشهر الماضي، أن الأمن اليوناني على الحدود اعتقل طالبي لجوء ومهاجرين وعنفوهم، واعتدوا عليهم جنسيا، وسرقوهم، وجرّدوهم من ملابسهم، ثم أجبروهم على العودة إلى تركيا عبر نهر إيفروس.

فيما كشف بحث لمنظمة العفو الدولية نشر نهاية العام الماضي أن قوات الحدود اليونانية تخل بالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، وذلك من خلال ما تقوم به من تجاوزات على الحدود.

وأردف مكية: "كل ما نطلبه منهم، هو إفساح المجال لنا في العبور، أخبرناهم أن اليونان مجرد محطة عبور، لن نبقى فيها، ولن نسبب لهم أي مشكلات، لكن ردهم كان بالضرب الوحشي والسرقة".

حرس حدود أم قطاع طرق..!؟

يقوم حرس الحدود بحسب مكية بسرقة الحاجيات الشخصية للمهاجرين من محافظ وهواتف وأموال، أما الضرب والتعنيف فهما بغرض خلق رادع على الحدود يمنع المزيد من اللاجئين من العبور عبر اليونان.

وهنا قال مكية: "كانوا يريدون إعادتنا إلى تركيا غارقين بالدماء، كي يرى كل من هناك ماذا سيكون مصيره إذا فكر بالعبور، أما السرقة فهي إجراء شنيع لا يقتصر على مبالغ صغيرة وهواتف، فهناك عائلات خسرت آلاف الدولارات".