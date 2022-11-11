تركيا.. العثور على جثث 5 أفغان قتلوا طعنا في أنقرة

عثِر على جثث خمسة أفغان قُتِلوا طعنًا في شقّة بالعاصمة التركيّة أنقرة، يوم الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت قناة "تي آر تي" التلفزيونيّة الحكوميّة التركية، أن الجثث كانت ملقاة منذ أيام عدة داخل الشقة الواقعة في منطقة "ألتنداغ" شمالي شرق أنقرة.

ولم يحدد المحققون حتى الآن أي دوافع لهذه الجريمة.

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام تركية عناصر من الشرطة والطب الشرعي ينتشرون عند مدخل مبنى متعدّد الطبقات وخارجه.

وكان فريق من الشرطة قد توجه إلى مكان الواقعة في وقت سابق الخميس، بعد تلقيه تنبيها من أشخاص فقدوا أقارب لهم.

ويعيش حوالي 140 ألف لاجئ وطالب لجوء أفغاني في تركيا، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.