زيلينسكي يعلن توجهه إلى أمريكا لـ"تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية"
أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في وقت مبكر يوم الأربعاء أنه في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وإلقاء كلمة بالكونغرس، وفقًا لوكالة "رويترز".
من المتوقع أن تُسلّم الولايات المتحدة الأمريكية أوكرانيا نظام باتريوت للدفاع الجوي.
فرانس برس
وقال زيلينسكي على حسابه في منصة تويتر: "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز قدرات أوكرانيا على الصمود والدفاع".
وأضاف: "سأناقش أنا والرئيس الأمريكي التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة. سألقي كلمة أيضا في الكونغرس وعدد من الاجتماعات الثنائية".
وبحسب وكالة "فرانس برس"، ذكر مسؤول أمريكي كبير أن الولايات المتحدة ستسلم أوكرانيا نظام باتريوت للدفاع الجوي.