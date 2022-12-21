زيلينسكي يعلن توجهه إلى أمريكا لـ"تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية"

وقال زيلينسكي على حسابه في منصة تويتر: "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز قدرات أوكرانيا على الصمود والدفاع".

وأضاف: "سأناقش أنا والرئيس الأمريكي التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة. سألقي كلمة أيضا في الكونغرس وعدد من الاجتماعات الثنائية".