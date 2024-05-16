سجال حاد في إيران بسبب إقرار البرلمان لـ"عطلة السبت"

أثار قرار حول "عطلة السبت" في إيران صراعًا بين الاتجاهات السياسية والفكرية في البلاد، وسط اتهام مسؤولين مقربين من المرشد الإيراني لأعضاء في البرلمان بـ "التشبه باليهود".

وبعد أشهر من الصراع مع الحكومة، صوّت البرلمان الإيراني، الأربعاء، على اختيار يوم السبت ليكون عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في البلاد، مع يوم الجمعة.

وبذلك عارض البرلمان تعطيل الدوام يوم الخميس، واختار يوم السبت بدلًا منه، وسط تضارب الأنباء بشأن موقف المرشد علي خامنئي من هذا القرار.

مؤيدون ومعارضون

ويقول المؤيديون لخطة تعطيل السبت، إن إغلاق يومي الخميس والجمعة يقطع عمليًّا اتصال إيران التجاري مع العالم لمدة أربعة أيام، لأن يومي السبت والأحد عطلة في معظم دول العالم.

ويشيرون إلى أنه إذا تم إغلاق البلاد الجمعة والسبت، فإن الفارق بين أيام الراحة وباقي أيام العالم سوف يقل إلى يوم واحد.

في المقابل يرى المعارضون أن عطلة السبت تروج لأسلوب الحياة الغربي وأنها "عطلة يهودية".

ولكي يصبح قرار البرلمان قانونًا يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي.

وأرسلت الحكومة الإيرانية مشروع قانون إلى البرلمان لتغيير العطلات الرسمية، وكان من بين المواضيع التي تمت مناقشتها ما إذا كان اليوم الثاني من العطلة الأسبوعية يجب أن يكون الخميس أو السبت.

وكان رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان ولي إسماعيلي هو من أثار ضجة في البرلمان بعدما قال إن خامنئي مؤيد لخطة تعطيل يوم السبت، لكنه تراجع عن هذا التصريح اليوم الخميس.

وقال إسماعيلي لوكالة أنباء "تسنيم" إن "المرشد الأعلى للثورة لم يدل بأي رأي بشأن إغلاق أيام السبت"، مضيفاً "إذا كان هناك نقاش شرعي فإن مجلس صيانة الدستور له رأيه بالتأكيد، وإذا كان هناك أي اعتراض، فنحن ملزمون قانونًا بإصلاحه".

"إهانة للنظام"

ووصف المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، المدير المسؤول لصحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري، الخميس، قرار البرلمان بأنه "إهانة للنظام"، مضيفًا أن "السبت هو يوم عطلة لليهود".

وذكر شريعتي في تصريح لوسائل إعلام محلية أن هناك خطأ في موافقة "بيت المرشد خامنئي" على هذه القضية وأن إجراء "البيت" ليس هكذا.