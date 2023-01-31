نتنياهو يزور فرنسا في 2 فبراير للقاء ماكرون
يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باريس في 2 شباط/فبراير، في أول زيارة له لفرنسا منذ عودته إلى السلطة، على ما أعلن مكتبه الإثنين.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن نتنياهو "سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وعاد نتنياهو الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى 2021، إلى السلطة الشهر الماضي على رأس حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
ويأتي إعلان هذه الزيارة المقررة حتى 4 شباط/فبراير على وقع تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتثير الأحداث الأخيرة مخاوف من حدوث دوامة جديدة من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين فيما تضاعفت الدعوات إلى ضبط النفس في كل أنحاء العالم.
الأحد، دعا ماكرون الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "عدم تأجيج دوامة العنف".
وخلال محادثات هاتفية أجراها مع نتنياهو "ذكّر ماكرون بضرورة أن يتجنّب الجميع اتّخاذ تدابير من شأنها تأجيج دوامة العنف"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.
كذلك، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القدس الاثنين لمناقشة خطوات لمنع التصعيد.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو "نحض جميع الأطراف الآن على اتخاذ خطوات عاجلة لاستعادة الهدوء ونزع فتيل التصعيد".
وسيتوجه بلينكن أيضا إلى رام الله في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، لإجراء محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.