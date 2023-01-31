نتنياهو يزور فرنسا في 2 فبراير للقاء ماكرون

وعاد نتنياهو الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء من 2009 إلى 2021، إلى السلطة الشهر الماضي على رأس حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ويأتي إعلان هذه الزيارة المقررة حتى 4 شباط/فبراير على وقع تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتثير الأحداث الأخيرة مخاوف من حدوث دوامة جديدة من العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين فيما تضاعفت الدعوات إلى ضبط النفس في كل أنحاء العالم.

الأحد، دعا ماكرون الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "عدم تأجيج دوامة العنف".