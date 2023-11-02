مندوب روسيا بالأمم المتحدة: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها في الدفاع عن نفسها

شدد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على وقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط، واصفًا إسرائيل بأنها دولة احتلال، وليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي.

وقال "نيبينزيا" في كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين: "في البداية، من الضروري وقف إراقة الدماء ومنع الأزمة من اجتياح المنطقة بأكملها، وإلا فإن الصراع لن يتوقف أبدًا".

وأضاف نيبينزيا "إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي؛ لأنها دولة احتلال".