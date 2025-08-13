عقوبات أمريكية على جماعة مسلحة وشركتين صينيتين في الكونغو الديمقراطية

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على جماعة مسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية متهمة باستغلال مناجم بصورة غير مشروعة، كما فرضت عقوبات مماثلة على شركتين صينيتين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ العقوبات تستهدف "ائتلاف الوطنيين المقاومين الكونغوليين-القوة الضاربة"، الجماعة المسلحة المناوئة لمتمردي حركة "إم 23" المدعومين من رواندا والذين حقّقوا في مطلع العام تقدمًا سريعًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت الوزارة أنّها فرضت أيضًا عقوبات على شركة تعدين كونغولية وشركتين مقرّهما في هونغ كونغ، وذلك بتهمة شراء هذه الشركات معادن من الجماعة المسلّحة.

و"ائتلاف الوطنيين المقاومين الكونغوليين-القوة الضاربة" هو طرف أساس في منطقة روبايا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث ينتج أحد المناجم ما بين 15 إلى 30% من إمدادات الكولتان العالمية، وهو معدن أساس يُستخدم في الأجهزة الإلكترونية، مثل: الحواسيب المحمولة، والهواتف النقّالة.

ونقل البيان عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس قولها إنّ "الولايات المتحدة تبعث برسالة واضحة: لن تكون أيّ جماعة مسلّحة أو كيان تجاري في مأمن من العقوبات إذا ما قوّض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي يتّهم فيه الجيش الكونغولي مسلّحي حركة "إم23" بشنّ هجمات متعدّدة على مواقعه، رغم وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة في يونيو/حزيران.