ميدفيديف: الخرف ليس عائقا أمام نجاح العجوز بايدن لولاية ثانية

وصف دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"العجوز".

وكتب الرئيس الروسي السابق على قناته في تيلغرام أن "العجوز بايدن ربما ينجح بولاية رئاسية ثانية".

وأضاف ميدفيديف: "لوحظ في الولاية الأولى لبايدن أنه يخلط بين الأسماء والتواريخ ويضيع في مكتبه، وأنه احتفظ بوثائق سرية في مرآب منزله الشخصي، وأنه أنفق أكثر من مائة مليار دولار على بلد منهار لا يعرفه الموطنون الأمريكيون، وأنه اعتبر المشاكل الاقتصادية للولايات المتحدة سببها روسيا".

واعتبر ميدفيديف أن الحرب العالمية الثالثة يمكن أن تبدأ خلال ولاية بايدن الأولى بسبب "شرود الذهن" للرئيس الأمريكي.

وسخر ميدفيديف من أنباء عن نية بايدن الترشح لولاية رئاسية ثانية بالقول: "بالطبع، الخرف التدريجي ليس عائقا أمام إعادة انتخاب بايدن رئيسا للولايات المتحدة".