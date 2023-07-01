بريطانيا وأستراليا وكندا "قلقة" من موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة

أبدت بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك، الجمعة، "قلقها الشديد" من موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومن استمرار دائرة العنف.

وجاء في البيان أن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلباً على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".