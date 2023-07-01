بريطانيا وأستراليا وكندا "قلقة" من موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة
أبدت بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك، الجمعة، "قلقها الشديد" من موافقة الحكومة الإسرائيلية على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومن استمرار دائرة العنف.
وجاء في البيان أن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلباً على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".
وصادقت حكومة الائتلاف الإسرائيلية، الإثنين الماضي، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في مناطق الضفة الغربية، منها ألف وحدة استيطانية جديدة ستقام في مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية الجديدة بموجب اتفاق بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن" يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك بعد حادثة إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من المستوطنة، وراح ضحيتها 4 مستوطنين.