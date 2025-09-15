"توقيت سيئ".. بكين تتهم "إنفيديا" الأمريكية بالاحتكار

قالت الهيئة المعنية بتنظيم السوق في الصين، اليوم الاثنين، إن تحقيقا أوليا توصل إلى أن شركة "إنفيديا" انتهكت قانون مكافحة الاحتكار في البلاد، ما يمثل أحدث ضربة لعملاق صناعة الرقائق الأمريكية، وفقًا لـ"رويترز".

ويأتي إعلان الهيئة في وقت تعقد فيه الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية في مدريد، إذ من المتوقع أن تكون مجالات منها الرقائق، بما يشمل تلك التي تصنعها إنفيديا، على جدول الأعمال.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن توقيت التحقيق الذي أجرته الصين بشأن إنفيديا "سيئ" لتزامنه مع محادثات تجارية بين البلدين في مدريد.

وقال محللون لـ"رويترز" إن إعلان الهيئة جاء في هذا التوقيت على الأرجح لمنح الصين أفضلية عند إجراء محادثات التجارة.

وقد يعقد إعلان الهيئة تطلعات جنسن هوانج رئيس إنفيديا التنفيذي للتغلب على التوتر الأمريكي الصيني لبيع نسخ معدلة من رقائق الشركة المتطورة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض سهم إنفيديا 2.1 % في تداولات قبل بدء جلسة السوق اليوم الاثنين. ولم يذكر بيان الهيئة الصينية كيف انتهكت إنفيديا قوانين مكافحة الاحتكار في الصين.

وبدأت الصين التحقيق في ديسمبر/ كانون الأول بشأن ما وصفته بانتهاكات يشتبه بأن إنفيديا ارتكبتها لقانونها الخاص بمكافحة الاحتكار، وهو تحقيق اعتبر وقتها على نطاق واسع أنه رد على القيود التي فرضتها واشنطن على قطاع الرقائق الصيني.

وذكرت الهيئة اليوم الاثنين أنها ستواصل تحقيقاتها. ولم ترد إنفيديا بعد على طلب التعليق.