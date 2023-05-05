استطلاع: غالبية الإسرائيليين غير راضين عن رد الحكومة على صواريخ غزة

وفيما يتعلق بعدد المقاعد في الكنيست، في حال أجريت الانتخابات اليوم، وصلت شعبية "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس هذا الأسبوع إلى ذروتها، مع 31 مقعدا. في الوقت الذي ازدادت فيه قوة الليكود قليلاً وارتفع إلى 25 مقعدا، مقارنة بـ 23 في الاستطلاع السابق.

أما حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد فلا يزال مع 17 مقعدا.

وحسب تلخيص عدد مقاعد الكنيست، تتقدم المعارضة بـ 67 مقعدا، بما في ذلك "القائمة العربية الموحدة"، و "القائمة المشتركة"، مقابل 53 مقعدا للائتلاف الحكومي الحالي.

وفي هذا الاستطلاع، فاز بيني غانتس على بنيامين نتنياهو في مسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء، بنسبة 41% مقابل 33% (26% لا يعرفون).

كما يستدل أن غالبية كبيرة من ناخبي أحزاب الائتلاف الحالي سوف تعطي أصواتها لنتنياهو وبنسبة 91%، فيما سيحصل بيني غانتس على 78% من أصوات أحزاب المعارضة.

وتتجلى هذه القطبية أيضًا في التقسيم وفقًا للتصويت المستقبلي، مع ملاحظة معطيين اثنين هما: أن 27% من ناخبي "يوجد مستقبل" لم يحسموا أمرهم بين نتنياهو وغانتس، وكذلك 22% من ناخبي "شاس" الديني.