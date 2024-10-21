إيران: بايدن يلمح لموافقته ودعمه للهجوم على طهران

قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ألمح إلى "موافقة ضمنية ودعم صريح لعدوان عسكري إسرائيلي غير قانوني على إيران"، مشيرة إلى تصريحاته الأخيرة في ألمانيا الأسبوع الماضي.

وذكرت البعثة في رسالة إلى مجلس الأمن "ستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن دورها في الإثارة والتحريض والتمكين لأي أعمال عدوانية من إسرائيل على إيران... بالإضافة إلى التبعات الكارثية على السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وقال بايدن لصحفيين خلال زيارة إلى برلين إن لديه علمًا بكيفية وتوقيت الرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية الإيرانية. وأحجم عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن وزراء في المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي أُبلغوا بأن هجومًا "كبيرًا جدًا" على إيران سيُنفذ قريبًا.

وأكد الوزراء أن التقديرات تشير إلى أن إيران سترد بقوة على الهجوم المرتقب.

وخلال اجتماع مطول يوم الأحد، أعرب وزراء في المجلس الوزاري الأمني عن انتقاداتهم لعدم رد إسرائيل على الهجمات الإيرانية الأخيرة، بما في ذلك هجوم الطائرات دون طيار الذي استهدف مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم السبت.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزراء اتهامهم الجيش بالتقصير في الرد المناسب على تلك الهجمات.

في المقابل، أوضح مسؤولون أمنيون أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه التحرك إلا بناءً على قرار حكومي محدد بشأن طبيعة الرد. وحتى الآن، لم يُتّخذ قرار رسمي حول كيفية الرد على الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الأخير.

ومن المتوقع أن يُطرح هذا الموضوع للنقاش بعد وضع خطة متكاملة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وكبار المسؤولين الأمنيين.

وكان من المقرر أن يسافر غالانت إلى واشنطن الأسبوع الماضي للتنسيق بشأن ضربة محتملة ضد إيران، لكن نتنياهو أوقف الزيارة، مشيرًا إلى أن أي قرار بتنفيذ الضربة يحتاج إلى تصويت من المجلس الوزاري.