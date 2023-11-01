"ليست مسرحية" .. قضاء النيجر يكشف تفاصيل محاولة هروب بازوم

تحقيقات مستمرة بشأن "التجسس"

وأكد "شايبو" أن التفتيش الدقيق للطرود في مقر إقامة الرئيس السابق أدى إلى اكتشاف مبالغ كبيرة من المال بالفرنك الأفريقي والعملات الأجنبية، فضلًا عن مختلف السلع الثمينة، وعلى وجه الخصوص، مبلغ 86,250,000 فرنك أفريقي أي 131,300 يورو، و17,017 دولارًا أمريكيًّا، و 3,835 يورو، و5 جنيهات إسترلينية، و2800 غرام من الذهب، و333 غرامًا من الفضة، ومعدات إلكترونية وشرائح هاتفية عديدة تشير إلى استخدامها في المكالمات بغرض تغطية مساراتهم، على حد تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ "شايبو" عن وجود تجسس على جهاز الحرس الرئاسي، قبل أن ترسل الصور إلى الفرنسيين من قبل رئيس الجمهورية السابق محمد بازوم.

وأضاف أنه تم اعتقال 23 مدنيًّا وعسكريًّا على خلفية هذه القضية، لافتًا إلى أن "التحقيق جار". كما أشار إلى أن محمد بازوم كان في مقر إقامته الرئاسي حيث يُحتجز مع زوجته وابنه منذ الانقلاب الذي أطاح به في الـ26 من يوليو الماضي.

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية