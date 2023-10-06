ترامب يدعم جيم جوردن لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، دعمه لجيم جوردن، رئيس السلطة القضائية في مجلس النواب، لخلافة رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي.

وأشاد ترامب بجوردن، واصفًا إياه بأنه "قوي في ما يتعلق بالجريمة، والحدود، والجيش، والتعديل الثاني للدستور"، مؤكدًا دعمه الكامل له.

وأوضح ترامب، أن جوردن سيكون "رئيسًا رائعًا لمجلس النواب"، وأنه سيكون "متحدثًا عظيمًا في مجلس النواب".

يأتي ذلك بعد إقالة كيفن مكارثي من منصب رئيس المجلس بسبب تمرد أعضاء جمهوريين غاضبين من تعاونه مع الديمقراطيين.

وكان ترامب قد ألمح إلى إمكانية الترشح لرئاسة مجلس النواب في المستقبل إذا لم يتم تعيين جوردن.