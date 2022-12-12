بسبب كورونا.. هجوم "حاد" على ماسك لمطالبته بمحاكمة فاوتشي

شنت شخصيات أمريكية بارزة هجوماً حاداً على الملياردير إيلون ماسك، مالك "تويتر"، بعد دعوته إلى محاكمة المستشار الطبي في البيت الأبيض، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، على خلفية إدارته لملف جائحة "كورونا".

وفي تغريدة جديدة، بدا الملياردير البالغ من العمر 51 عاما، وكأنه يسخر من استخدام "الضمائر الإنجليزية" على الشبكة قائلا: "ضمائري هي محاكمة فاوتشي".

ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، ضغط أكثر من 560 ألف شخص على زر الإعجاب بالتغريدة، فيما أعيد نشرها أكثر من 90 ألف مرة اعتبارًا من بعد ظهر الأحد.