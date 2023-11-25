هجوم روسي بالمسيّرات على كييف
شنت القوات الروسية هجوما واسعا بمسيرات متفجرة على كييف، فجر السبت، الأمر الذي أدى إلى سقوط جريحين، وفق ما ذكر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو.
وكتب كليتشكو عبر "تلغرام": "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي، وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان"، موضحا أن "مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام، فيما تعمل فرق الإنقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض".
وأردف كليتشكو أن "حرائق عدة اندلعت في المنطقة نفسها، أحدها في روضة أطفال، كما وقع حطام مسيّرات أسقطتها الدفاعات الجوية الأوكرانية في منطقة بيشيرسكي".
والمسيّرات المتفجرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، على ما ذكرت السلطات التي لم تعطِ تقديرات لعدد الصواريخ التي استهدفت العاصمة الأوكرانية.