هجوم روسي بالمسيّرات على كييف

شنت القوات الروسية هجوما واسعا بمسيرات متفجرة على كييف، فجر السبت، الأمر الذي أدى إلى سقوط جريحين، وفق ما ذكر رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو.

وكتب كليتشكو عبر "تلغرام": "حتى الآن سقط جريحان في منطقة سولوميانسكي، وقد تلقيا الرعاية الطبية في المكان"، موضحا أن "مبنى سكنيا في هذه المنطقة تضرر من سقوط حطام، فيما تعمل فرق الإنقاذ على إخراج امرأتين من بين الأنقاض".