مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في "ناغورني قره باغ"

قتلت القوات الأذربيجانية أربعة جنود أرمينيين في إقليم "ناغورني قره باغ"، الأربعاء، وفق ما أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية المتنازع عليها منذ عقود بين الطرفين.

وقالت وزارة الدفاع الانفصالية في بيان على "تويتر"، إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية".

وأضافت: "قتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان".

يأتي هذا الإعلان فيما تستضيف واشنطن، منذ الثلاثاء، مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في "ناغورني قره باغ".

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بشكل منفصل الثلاثاء نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيحون بيرموف قبل ان يلتقيهما معا.