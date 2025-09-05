المفوضية الأوروبية تغرم غوغل بـ3.5 مليار دولار

فرضت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة بقيمة 95ر2 مليار يورو (5ر3 مليار دولار) على شركة غوغل لانتهاكها قواعد المنافسة في التكتل من خلال تفضيل خدماتها الإعلانية الرقمية الخاصة بها.

وهذه العقوبة الرابعة للشركة في قضايا مكافحة الاحتكار، فيما تراجعت المفوضية عن تهديدات سابقة بتفكيك شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بحسب "أسوشيتيد برس".

وأمرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة وأعلى جهة لمكافحة الاحتكار، غوغل، بإنهاء "ممارساتها في تفضيل خدماتها الخاصة" واتخاذ خطوات لوقف "تضارب المصالح" عبر سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات.