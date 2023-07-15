نتنياهو من داخل المشفى يكشف سبب وعكته الصحية (فيديو)

بث التلفزيون الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد دخوله قسم الطوارئ لشعوره بالإعياء.

ويظهر نتنياهو في المقطع القصير وهو يبتسم داعيا الناس إلى شرب الماء بكثرة خلال موجة الحر التي تتأثر بها البلاد.

وقال نتنياهو في المقطه "بالأمس قضيت إجازتي في طبريا تحت أشعة الشمس، بدون قبعة وماء، وتعرضت لوعكة صحية، وأشكركم على قلقكم علي وسؤالكم عني، أنا الحمدلله أشعر الآن بصحة جيدة، لكن لي طلب واحد منكم، نحن نمر بموجة حر، ولذلك أطلب منكم أن لا تبقوا كثيرا تحت الشمس، وأن تشربوا الكثير من الماء، وأن يكون لجميعنا أسبوع سعيد".

وفي وقت لاحق، قال مسؤول حكومي إن نتنياهو عائد إلى العمل و "تجاوزنا مسألة دخوله المستشفى".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم نقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المستشفى بسبب الإعياء.

وأكدت وسائل الإعلام أن نتنياهو كان بكامل وعيه عندما تم نقله من منزله في قيسارية بموكب إلى المستشفى.