ألمانيا.. إدانة سيدة تبلغ 97 عاما بتهمة المشاركة في قتل 11 ألف شخص

وتأجل بدء محاكمة هذه المرأة في أيلول/ سبتمبر 2021، حينما هربت لفترة وجيزة. وأُلقي القبض عليها بعد ساعات من تخلفها عن المثول أمام المحكمة.

ومات نحو 65 ألف شخص من الجوع والمرض أو في غرف الغاز في شتوتهوف بالقرب من جدانسك التي تقع اليوم في بولندا، وكان من بين الوفيات أسرى حرب ويهود ضمن حملة الإبادة التي شنها النازيون.