الكرملين: ننتظر النتائج النهائية لأسباب تحطم طائرة بريغوجين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لم يتم التوصل بعد إلى استنتاجات نهائية حول أسباب تحطم طائرة يفغيني بريغوجين، وأنه يجب انتظار نتائج التحقيق النهائية.

وأشار إلى أن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الشظايا الموجودة في أجساد الضحايا هي إحدى الحقائق الثابتة، على حد قوله.

وقال بيسكوف ردًا على سؤال حول ما كشفه بوتين عن سبب تحطم طائرة بريغوجين وموعد نشر التقرير النهائي: "لم يكن هذا هو التقرير النهائي، وقال الرئيس إن هذا التقرير لم يتم بعد بشكل نهائي".

وتابع: "هذا من الحقائق الثابتة" في إشارة إلى كلام بوتين حول وجود شظايا قنابل يدوية في جثث الموتى.