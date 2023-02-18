ميدفيديف يترجم كلاما لستولتنبرغ إلى اللغة الروسية "المفهومة"
ترجم دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم السبت، كلاما للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إلى اللغة الروسية "المفهومة" حسب تعبيره.
وكتب ميدفيديف على قناته في التلغرام: "ستولتنبرغ قال إن مخاطر انتصار روسيا أعلى بكثير من مخاطر تصعيد الصراع في أوكرانيا".
وأضاف الرئيس الروسي السابق: "أترجم إلى اللغة الروسية المفهومة.. خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة أقل بكثير من مخاطر النصر لبلدنا".
وجاء كلام ستولتنبرغ في تصريحات له خلال مؤتمر ميونخ الأمني.