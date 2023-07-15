شي يدعو لإحاطة إنترنت بلاده بـ"حاجز أمني قوي"

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده لا بد أن تقيم حاجزا أمنيا "قويا" حول الإنترنت الخاص بها تحت إشراف الحزب الشيوعي الحاكم، في أحدث دعواته إلى حماية البيانات والمعلومات عبر الإنترنت.

وأضاف شي أن الصين لا بد أن تستمر في إدارة الوصول إلى الإنترنت وتشغيله وضمانه بما يتفق مع القانون، وذلك في تعليمات موجهة إلى مسؤولين خلال اجتماع لبحث أمن الفضاء الإلكتروني استمر يومين في بكين وانتهى اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله: "لا بد أن نلتزم بإدارة الحزب للإنترنت، وأن نلتزم (بمبدأ) جعل الإنترنت يعمل من أجل الناس".