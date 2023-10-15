هل ارتكبت جرائم حرب في إسرائيل وغزة؟

قال تحليل صادر عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة وإسرائيل، إن القانون الدولي يحاول الحد من نطاق وشدة الأعمال العسكرية في المناطق المدنية، التي تشمل معظم أنحاء غزة.

ولفت التحليل إلى تصريحات موسى أبو مرزوق، أحد كبار قادة حركة حماس، لمجلة "الإيكونوميست" هذا الأسبوع، بأن حركته التي قادت الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل "تطيع جميع القوانين الدولية والأخلاقية".

وبحسب "الإيكونوميست"، أوضح أبو مرزوق أن عملية "طوفان الأقصى" استهدفت فقط "مواقع عسكرية"، رغم وجود أدلة واضحة على أن مئات المدنيين كانوا من بين القتلى على يد المسلحين الفلسطينيين.

ولفت التحليل إلى قول المسؤولين الإسرائيليين إن ضرباتهم العقابية ضد حماس في غزة، حيث تحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض، كانت متوافقة مع القانون الإنساني الدولي، مصرحين: "نحن نعمل عسكريًا وفقًا لقواعد القانون الدولي".