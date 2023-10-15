هل ارتكبت جرائم حرب في إسرائيل وغزة؟
قال تحليل صادر عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، حول جرائم الحرب المرتكبة في غزة وإسرائيل، إن القانون الدولي يحاول الحد من نطاق وشدة الأعمال العسكرية في المناطق المدنية، التي تشمل معظم أنحاء غزة.
ولفت التحليل إلى تصريحات موسى أبو مرزوق، أحد كبار قادة حركة حماس، لمجلة "الإيكونوميست" هذا الأسبوع، بأن حركته التي قادت الهجمات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص في إسرائيل "تطيع جميع القوانين الدولية والأخلاقية".
وبحسب "الإيكونوميست"، أوضح أبو مرزوق أن عملية "طوفان الأقصى" استهدفت فقط "مواقع عسكرية"، رغم وجود أدلة واضحة على أن مئات المدنيين كانوا من بين القتلى على يد المسلحين الفلسطينيين.
ولفت التحليل إلى قول المسؤولين الإسرائيليين إن ضرباتهم العقابية ضد حماس في غزة، حيث تحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض، كانت متوافقة مع القانون الإنساني الدولي، مصرحين: "نحن نعمل عسكريًا وفقًا لقواعد القانون الدولي".
وبحسب التحليل، انتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أخرى الحملة العسكرية الإسرائيلية، ووصفتها بأنها عشوائية، وتنتهك القانون الإنساني الدولي من خلال تعريض المدنيين للخطر.
وقالت الصحيفة الأمريكية في تحليلها، إن استخدام الجيش الإسرائيلي المزعوم للفسفور الأبيض، وهو سلاح حارق محظور بموجب القانون الدولي، وتحذيره يوم أمس الجمعة لسكان غزة بإخلاء الجزء الشمالي من القطاع، أثار مخاوف من حدوث كارثة إنسانية.
وأضافت أن الاستهداف المتعمد للمدنيين محظور بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف لعام 1949، ولاحقًا، بمزيد من التفصيل، في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977.
ولفتت الصحيفة في تحليلها إلى رد بعض مسؤولي حماس على ذلك، بالقول إنهم لا يعتبرون الإسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية أو البلدات القريبة من غزة مدنيين، بينما قالت إسرائيل إن غاراتها الجوية تستهدف البنية التحتية العسكرية لحماس ومستودعات الأسلحة في غزة.
واتهم المسؤولون الإسرائيليون حركة حماس بالاختباء والعمل بين المدنيين في غزة، حيث يعيش ما يقرب من مليوني شخص في منطقة تبلغ مساحتها ضعف مساحة واشنطن، وفق قول الصحيفة.
وأشارت في تحليلها إلى أن المادة (51) من البروتوكولين الإضافيين تحظر الهجمات "العشوائية" على منطقة تضم عسكريين ومدنيين.
ونوهت بأنه خلافًا لذلك، أصدرت إسرائيل لجمعة، تحذيرًا شاملًا لأكثر من مليون من سكان غزة لإخلاء الجزء الشمالي من القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الأمم المتحدة قولهم إن الأمر قد يكون "كارثيًا" بالنسبة للمدنيين.
كما لفت التحليل إلى أن اتفاقيات جنيف تتضمن العديد من الأحكام التي تحظر الهجمات على المستشفيات أو المدارس أو المباني الدينية، إذ "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية هدفًا للهجوم"، وفق نص المادة (18) من اتفاقية جنيف الرابعة.
واختتمت الصحيفة تحليلها بالإشارة إلى قول العاملين بمجال الصحة في غزة، الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بما لا يقل عن 10 منشآت طبية منذ بدء الحملة العسكرية في 7 أكتوبر الجاري.