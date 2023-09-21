روسيا: مناورات حلف الأطلسي عدوانية ومحفوفة بالمخاطر

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها الخميس، إن مناورات حلف شمال الأطلسي قرب حدود البلاد تتسم بالاستفزازية والعدوانية على نحو كبير وتزيد من خطر وقوع حوادث.

وكانت الوزارة تشير إلى مناورات "ستيدفاست ديفيندر" المزمع اجراؤها العام المقبل في أوروبا، بحسب وكالة "رويترز".

وخلال الشهر الحالي، أجرت 14 دولة من حلف شمال الأطلسي، بينها الولايات المتحدة، مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق، في عرض قوة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وشاركت نحو 30 سفينة وغواصة إضافة إلى نحو 19 طائرة ووحدات برية مختلفة في تدريبات "نورذرن كوستس 23" السنوية، على ما أفادت البحرية الألمانية في بيان نقلته "فرانس برس".