بوساطة أمريكية.. مباحثات سورية إسرائيلية في باريس

أسعد الشيبانيالمصدر: (أ ف ب)
19 أغسطس 2025، 9:17 م

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع وفد إسرائيلي عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري، وذلك في لقاء جرى بالعاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) تركزت النقاشات حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974.

وذكرت (سانا) أن هذه النقاشات تُجرى بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

