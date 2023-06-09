أمريكا: روسيا تتلقى مئات المسيرات الإيرانية لاستخدامها ضد أوكرانيا
قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن روسيا تعمل على ما يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران، وإنها تتلقى مئات المسيرات الهجومية التي تستخدمها في شن ضربات أوكرانيا.
ونقل البيت الأبيض عن معلومات جرى رفع السرية عنها مؤخرا أن المسيرات تصنع في إيران ويتم شحنها عبر بحر قزوين لتصل إلى القوات الروسية التي تستخدمها في أوكرانيا.
ولفت البيت الأبيض، إلى أن روسيا استخدمت مسيرات إيرانية لمهاجمة كييف، واعتبر أن الشراكة العسكرية بين موسكو وطهران تبدو في ازدياد، حيث تحصل روسيا على المواد الخام من إيران لبناء مصنع للمسيرات داخل روسيا قد يعمل بطاقته الكاملة العام المقبل.
وأشار إلى أن التعاون الدفاعي الكامل بين روسيا وإيران مضر لأوكرانيا وجيران إيران، وأن أمريكا تعمل على كشف هذه الأنشطة وتعطيلها، منوهًا إلى أن روسيا عرضت على إيران تعاونا دفاعيا غير مسبوق يشمل الصواريخ والإلكترونيات والدفاع الجوي.