أمريكا: روسيا تتلقى مئات المسيرات الإيرانية لاستخدامها ضد أوكرانيا

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن روسيا تعمل على ما يبدو على تعزيز تعاونها الدفاعي مع إيران، وإنها تتلقى مئات المسيرات الهجومية التي تستخدمها في شن ضربات أوكرانيا.

ونقل البيت الأبيض عن معلومات جرى رفع السرية عنها مؤخرا أن المسيرات تصنع في إيران ويتم شحنها عبر بحر قزوين لتصل إلى القوات الروسية التي تستخدمها في أوكرانيا.