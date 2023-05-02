روسيا: أوكرانيا فقدت 15 ألف مقاتل خلال شهر

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 15 ألف مقاتل في شهر أبريل المنصرم.

وأضاف شويغو، خلال اجتماع موسع مع جنرالاته، أنه "على الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من الدول الغربية، فإن العدو يعاني من خسائر كبيرة".

وأكد شويغو أن قواته ستواصل "تدمير الأسلحة التي قدمها الغرب لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية".

وزعم شويغو أن "الجيش الروسي دمر خلال العملية الخاصة ثماني طائرات، و277 طائرة بدون طيار، و430 دبابة ومركبات قتالية مصفحة، و18مركبة قتالية لقاذفات صواريخ متعددة، و225 قطعة مدفعية ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية".

وفي الوقت نفسه، أشارت تقديرات للبيت الأبيض إلى أن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100 ألف بين قتيل وجريح، خلال الأشهر الخمسة الماضية، في باخموت وغيرها من مناطق أوكرانيا.