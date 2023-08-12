أوروبا تقدم ذخائر لأوكرانيا بقيمة 1.1 مليار يورو

حوالي 224 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ من مختلف الأنواع، قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية، وفق المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو.

وقال المسؤول الأوروبي إن القيمة الإجمالية للذخائر المقدمة لكييف بلغت 1.1 مليار يورو، ضمن مساعي الدول الأعضاء في الاتحاد لتزويد أوكرانيا بمليون ذخيرة بحلول ربيع عام 2024.

وأفادت "سبوتنيك" أن الدول الغربية تهدف من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكان المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن عن تسليم 220 ألف ذخيرة متنوعة لأوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي.