بكين تصدر "لوائح" تسمح باحتجاز الأجانب في بحر الصين الجنوبي

أصدرت الصين "لوائح" قانونية جديدة تتيح لخفر السواحل احتجاز الأجانب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وبحسب صحيفة "إنترناشونال بزنس تايمز" البريطانية، دخلت هذه اللوائح حيز التنفيذ يوم السبت، فيما اتهمت الدول المجاورة ومجموعة السبع بكين بالترهيب والإكراه.

وتطالب بكين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، متجاهلة المطالبات المتنافسة من بضع دول في جنوب شرق آسيا بما في ذلك الفلبين، علاوة على حكم دولي يبين أن موقفها ليس له أساس قانوني.

وتنشر الصين خفر السواحل وقوارب أخرى للقيام بدوريات في المياه، كما قامت بتحويل عدد من الشعاب المرجانية إلى جزر صناعية عسكرية.

وشهدت السفن الصينية والفلبينية سلسلة من المواجهات في المناطق المتنازع عليها.

واعتبارًا من يوم السبت الماضي، يمكن لخفر السواحل الصيني احتجاز الأجانب "المشتبه فيهم بانتهاك إدارة الدخول والخروج عبر الحدود"، وفقًا للوائح الجديدة المنشورة على الإنترنت.

وتنص اللوائح على أن الاحتجاز مسموح به لمدة تصل إلى 60 يومًا في "الحالات المعقدة".

وتقول إن "السفن الأجنبية التي دخلت بشكل غير قانوني المياه الإقليمية للصين والمياه المجاورة قد يتم احتجازها."

وفي الآونة الأخيرة، أثارت المواجهات بين الصين والفلبين مخاوف من نشوب صراع أوسع نطاقًا حول البحر قد يشمل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين.

واتهمت مانيلا قوات خفر السواحل الصينية بارتكاب "سلوك همجي وغير إنساني" ضد السفن الفلبينية، ووصف الرئيس فرديناند ماركوس الشهر الماضي اللوائح الجديدة بأنها تصعيد "مثير للقلق للغاية".

وكانت سفن خفر السواحل الصينية استخدمت خراطيم المياه ضد القوارب الفلبينية بضع مرات في المياه المتنازع عليها. ووقعت أيضًا اشتباكات أدت إلى إصابة جنود فلبينيين.