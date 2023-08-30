قلق أمريكي من محادثات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا

أعلن جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تحرز تقدما.

وقال كيربي إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو توجه في الآونة الأخيرة إلى كوريا الشمالية لمحاولة إقناع بيونجيانج ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا، وأن فلاديمير بوتين وكيم جونج أون تبادلا رسائل تعهدا فيها بزيادة التعاون الثنائي.

وأوضح كيربي أن الولايات المتحدة لديها معلومات مخابرات تشير إلى أن مجموعة أخرى من المسؤولين الروس توجهوا إلى بيونجيانج بعد زيارة وزير الدفاع.

وأضاف أنه بموجب الاتفاقات، ستحصل روسيا على الأسلحة التي يعتزم الجيش استخدامها في الحرب مع أوكرانيا، وقد تشمل الصفقات أيضا مواد خام من شأنها مساعدة القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.

وأشار كيربي إلى أن أي صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية ستمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتابع كيربي: "نحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على وقف مفاوضات الأسلحة مع روسيا، والالتزام بالتعهدات المعلنة التي تعهدت بها بيونجيانج بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا".