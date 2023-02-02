وزير دفاع بريطانيا: لا نستبعد منح أوكرانيا طائرات مقاتلة

أعلن وزير الدفاع البريطاني، اليوم الخميس، أنه لا يستبعد إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنّه اعتبر أنها لن تكون "عصا سحرية" تغيّر مسار الحرب بسرعة.

وقال بن والاس للصحافيين: "في ما يتعلق بمسألة الطائرات، كنت واضحًا للغاية.. هناك أمر واحد تعلمته خلال العام الماضي وهو عدم استبعاد أي شيء، لا يمكن استبعاد أي شيء".

وطلبت كييف طائرات حربية أمريكية الصنع من طراز اف-16 للمساعدة في صدّ الغزو الروسي.