وزير دفاع بريطانيا: لا نستبعد منح أوكرانيا طائرات مقاتلة
أعلن وزير الدفاع البريطاني، اليوم الخميس، أنه لا يستبعد إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة، لكنّه اعتبر أنها لن تكون "عصا سحرية" تغيّر مسار الحرب بسرعة.
وقال بن والاس للصحافيين: "في ما يتعلق بمسألة الطائرات، كنت واضحًا للغاية.. هناك أمر واحد تعلمته خلال العام الماضي وهو عدم استبعاد أي شيء، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وطلبت كييف طائرات حربية أمريكية الصنع من طراز اف-16 للمساعدة في صدّ الغزو الروسي.
وفي حين استبعدت الولايات المتحدة تقديم طائرات اف-16 إلى أوكرانيا في الوقت الحالي، أظهر شركاء آخرون من بينهم بولندا انفتاحا أكبر على الفكرة.
وأضاف والاس: "أنا منفتح جدا لبحث جميع أنواع المنظومات، وليس فقط الطائرات، لمساعدة أوكرانيا.. هذه الأشياء لا تحدث دائمًا بين عشية وضحاها. لكن يمكنني القول إننا لا نعرض الأوكرانيين للخطر".
وتأتي هذه التصريحات بعدما بدا أن رئاسة الحكومة البريطانية استبعدت منح كييف طائرات قتالية متطورة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، الثلاثاء: "مقاتلات تايفون واف-35 البريطانية متطورة للغاية وسيستغرق تعلم قيادتها شهورًا.. بالنظر إلى ذلك، نعتقد أنه من غير العملي إرسال تلك الطائرات لأوكرانيا".
وعلى صعيد متصل، كشفت الحكومة البريطانية في كانون الثاني/يناير أنها تعتزم إرسال 14 دبابة من طراز تشالنجر2 إلى أوكرانيا في نهاية آذار/مارس، وهي أول حليف غربي يعد بتقديم مركبات هجومية ثقيلة.
واعتبر والاس أنّ كييف تحتاج بشكل عاجل إلى أسلحة تتيح للتشكيلات العسكرية على الأرض صدّ القوات الروسية، شرط أن يكون "من السهل نقلها".
وأضاف أن مدّ كييف بطائرات مقاتلة لن يغير قواعد اللعبة بين عشية وضحاها؛ بسبب الحاجة إلى تدريب معقّد.
وأردف وزير الدفاع البريطاني: "كما تعلمون، حتى لو أعلنا صباح الغد أننا سنمنحهم طائرات سريعة، فإن ذلك سيستغرق شهورا"، إذ سيكون على الأوكرانيين "الاضطرار إلى تعلم قيادة الطائرات".
وتابع والاس في مؤتمر صحافي عقده في بورتسموث جنوب إنكلترا مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارليس: "لذلك لا عصا سحرية في هذا النزاع المروّع".