روسيا: مقتل وإصابة 4 آلاف عسكري أوكراني خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة نحو 4 آلاف عسكري أوكراني بعمليات للقوات الروسية خلال الأسبوع الماضي، وفق ما نقله موقع "سبوتنيك" عن بيان لوزارة الدفاع، اليوم السبت.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت هجمات أوكرانية في شبه جزيرة القرم، خلال الأسبوع الماضي، ودمرت 5 صواريخ كروز، وصاروخ نبتون المضاد للسفن، و37 طائرة مسيّرة.

وأكد أن مقاتلات القوات الجوية الروسية، وأنظمة الدفاع الجوي، أسقطت 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واحدة من طراز "سو 24 إم"، والثانية من طراز "ميغ 29"، وطائرتين هجوميتين من طراز "سو 25".