البرتغال تعترف رسميا بدولة فلسطين

أعلنت البرتغال على لسان وزير خارجيتها باولو رانغيل، مساء اليوم الأحد، اعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

جاء ذلك في تصريح للوزير البرتغالي أدلى به للصحفيين في نيويورك، عشية الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الوزير رانغيل إن قرار بلاده بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء "نتيجة مباشرة لمداولات مجلس الوزراء عقدت يوم الخميس الماضي".

وأكد أن بلاده "تؤيد حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم"، لافتًا إلى أن "هذا الموقف لا يُشكك في حق إسرائيل في الوجود".

وكانت وزارة الخارجية البرتغالية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن البرتغال ستعترف رسميا يوم الأحد المقبل بدولة فلسطين.

وفي أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو أن حكومته ستتشاور مع الرئيس والبرلمان، بهدف الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول.