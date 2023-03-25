قائد الجيش الأوكراني يكشف عن "تطور هام" قرب باخموت

أكد قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق "الاستقرار" في الوضع حول باخموت، حيث تتركّز منذ ثمانية أشهر أعنف المعارك مع الجيش الروسي في شرق البلاد.

وتشهد هذه المدينة التي كان عدد سكانها نحو 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، أكثر المعارك شراسة وفتكا منذ اندلاع الحرب، لكنها باتت مهجورة الآن.