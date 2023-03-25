قائد الجيش الأوكراني يكشف عن "تطور هام" قرب باخموت
أكد قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق "الاستقرار" في الوضع حول باخموت، حيث تتركّز منذ ثمانية أشهر أعنف المعارك مع الجيش الروسي في شرق البلاد.
وتشهد هذه المدينة التي كان عدد سكانها نحو 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، أكثر المعارك شراسة وفتكا منذ اندلاع الحرب، لكنها باتت مهجورة الآن.
وقال فاليري زالوجني خلال اتصال هاتفي مع رئيس أركان الجيش البريطاني الأميرال سير توني راداكين في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الوضع "الأصعب" على خط التماس يتركز "حول باخموت".
وكتب زالوجني على فيسبوك: "بفضل الجهود الرائعة لقوات الدفاع، تمكنا من تحقيق الاستقرار في الوضع".
وتشير القوات الروسية أحيانًا إلى سيطرتها بصعوبة على مناطق حول المدينة التي تحوّلت رمزاً للمقاومة الأوكرانية مع أنها لا تكتسي أهمية استراتيجية من وجهة نظر عسكرية.
وأشار تقرير نشرته أجهزة الاستخبارات البريطانية اليوم السبت، إلى أن "الهجوم الروسي على مدينة باخموت في منطقة دونباس متوقف إلى حد كبير".
وقال البريطانيون في بيان "من المرجح جدا أن يكون ذلك نتيجة الاستنزاف الشديد للقوات الروسية خصوصا"، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن كييف "تكبدت خسائر بشرية فادحة" أيضا.
وكتب قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على تليغرام يوم الخميس، أن هجوما مضادا "وشيكاً" قد يبدأ ضد القوات الروسية "المنهكة" بالقرب من باخموت.
وتفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء مواقع عسكرية بالقرب من خطّ المواجهة في باخموت.
كما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين يوم الإثنين، أن مقاتليه يسيطرون على "نحو 70%" من المدينة.
وحققت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة تقدماً شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على الجزء الشرقي من المدينة.