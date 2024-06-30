الجزائر.. سقوط شبكة إجرامية مختصة بالهجرة غير الشرعية

ألقت السلطات الأمنية في الجزائر القبض على شبكة إجرامية مختصة في الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تتكون من 7 أفراد ينحدرون من ولايات "عين الدفلي" و "وهران" و "مستغانم".

ووفق تقارير صحفية محلية، أطاحت مصالح أمن ولاية "الشلف" بجميع عناصر الشبكة التي تتراوح أعمارهم بين 23 و34 سنة.

وجاءت العملية بناء على معلومات توفرت عن تنظيم عملية هجرة سرية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطىء المدينة؛ ما أدى لتوقيف 4 أشخاص مرشحين للهجرة بمدينة "بني حواء" و15 آخرين بعرض البحر من بينهم امرأتان، و4 قُصر من ولايات مختلفة من البلاد، وذلك بالتنسيق مع حراس السواحل.