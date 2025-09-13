logo
زيلينسكي يتهم روسيا بتصعيد الحرب ويطالب الغرب بالتحرك الفوري

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المصدر: أ ف ب
 اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  روسيا بتوسيع الحرب بعد إعلان التأهب الجوي في بولندا ورومانيا المجاورتين.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام، أن الجيش الروسي يعلم بالتحديد أين تحلق مسيراته وأن هذا لم يكن أمرًا عشوائيًا من أي من القادة الفرعيين، "إن هذا توسيع واضح للحرب من قبل روسيا"، وفق تعبيره.

وشدد زيلينسكي على أن هذا النهج "يتطلب إجراء احترازيًا من قبل الغرب، ويتعين أن تشعر روسيا بالعواقب".

وحث الرئيس الأوكراني مجددا على فرض عقوبات ورسوم جمركية على التجارة الروسية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكنه قال إنه من الضروري أيضًا تأسيس نظام أمني مشترك.

 وقال في إشارة للأوروبيين: "لا تنتظروا العشرات من (مسيرات) شاهد والصواريخ الباليستية لتتخذوا القرار في نهاية المطاف".

