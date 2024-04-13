أمريكا: إيران تمتلك أكبر عدد من الصواريخ الباليستية في المنطقة

قال مكتب مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، إن إيران مسلحة بأكبر عدد من الصواريخ الباليستية في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وتشكل الصواريخ جزءًا مهما من الترسانة الموجودة تحت تصرف طهران، التي تهدد بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم على سفارتها في سوريا.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية رسما بيانيا في الأيام القليلة الماضية لتسعة صواريخ إيرانية قالت إنها قد تصل إلى إسرائيل.

ومن بين تلك الصواريخ، "سجيل"، الذي يستطيع قطع أكثر من 17 ألف كيلومتر في الساعة وبمدى يصل إلى 2500 كيلومتر، و"خيبر" بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر، إضافة إلى "الحاج قاسم"، الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر ويحمل اسم قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في بغداد قبل 4 سنوات.

وقالت إيران، وهي منتج رئيسي للطائرات المسيرة، في شهر آب/أغسطس الماضي، إنها صنعت طائرة مسيرة متطورة محلية الصنع تسمى "مهاجر-10" يصل مداها إلى 2000 كيلومتر وقادرة على الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة وعلى حمل ما يصل إلى 300 كيلوغرام.