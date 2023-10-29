أكسيوس: زيارة متوقعة لوزير الدفاع السعودي إلى واشنطن الاثنين

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري السبت، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان من المتوقع أن يزور واشنطن غدا الاثنين للاجتماع مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.

وقالت المصادر "لأكسيوس" إن الزيارة جرى ترتيبها منذ وقت طويل، لكنها تأتي في وقت بدأت فيه إسرائيل المرحلة الثانية من حرب غزة إذ تنفذ قواتها البرية عمليات ضد مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، متعهدة "بتدمير العدو فوق الأرض وتحتها".

وذكر تقرير "أكسيوس" أنه من المتوقع أن يجتمع وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن وعدد من أعضاء من مجلس الشيوخ.