تقرير: "الجراح المفتوحة" في البلقان تهدد بتفكيك أوروبا
حذّر تقرير فرنسي من أنّ الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر التفكك وفقدان المصداقية إذا ما فشل في مداواة "الجراح المفتوحة" لمنطقة البلقان، لا سيما مع تمدد النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.
وقال التقرير الذي نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية إنّ "الحرب في أوكرانيا ولعبة تأثير فلاديمير بوتين في غرب البلقان أدّت إلى إخراج الدول السبعة والعشرين من سبات عميق".
وأضاف: "شهد عام 2022 نقطة تحول وبات الاتحاد الأوروبي متمسكًا أكثر من أي وقت مضى بهذه المنطقة غير الساحلية في أطراف أوروبا، خشية من أن تنجرف نحو شواطئ غير ودية" وفق تعبيره.
وأوضح أنّ "روسيا والصين تطوّران بيادقها هناك، فضلًا عن دافع آخر لتحفيز الرغبة الأوروبية في الاهتمام بهذه المنطقة، بعد 20 عامًا من الإحجام، لا سيما من فرنسا".
وتابع: "هذا يعتبر ضرورة ملحّة لقطع طريق الهجرة، حيث شهدت المنطقة 130.000 عبور غير شرعي لحدود الاتحاد الأوروبي في عام 2022، نصفها بين صربيا والمجر".
ويحذّر التقرير من أنّ "جمر الحرب لا يزال متوهجًا منذ تفكك يوغسلافيا السابقة في أوائل تسعينات القرن الماضي، بينما يشهد الاتحاد الأوروبي، الذي كان يُنظر إليه في الأصل على أنه ملاذ للسلام والازدهار، تراجعًا في أدائه".
ويستحضر التقرير ما قاله المفوض الأوروبي السابق بيير موريل في العدد الأخير من مجلة المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية "فورين بوليسي" حيث يلخص "20 عامًا من الركود لم يتمكن خلالها الاتحاد الأوروبي من تحقيق الاستقرار في المنطقة، وكان منقسمًا بشأنها".
وكتب موريل: "في غرب البلقان تفضل العديد من النخب المكاسب قصيرة المدى للبقاء في السلطة على الفوائد طويلة الأجل للعضوية".
وأشار تقرير "لوبوان" في هذا السياق إلى أنّ "زعيم الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش، على سبيل المثال، كان في السلطة منذ 1991 وقد شغل منصبي رئيس الوزراء (6 مرات) ورئيس الجمهورية منذ سن 29، ويشتبه القضاء الإيطالي في أنه على علاقة بمافيا التهريب في البحر الأدرياتيكي".
واعتبر التقرير أنّ الاتحاد الأوروبي "لم يقم بدوره الراعي للديمقراطية في منطقة البلقان، حيث تجري الانتخابات في سياق يتم فيه تكميم الصحافة أو إخضاعها لأيدي الأصدقاء الذين يمكنهم الإثراء من خلال الفساد دون أن تزعجهم السلطة القضائية التي تواجه أيضًا شبهة الفساد".
وتضيف "لوبوان" أنّ "الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر مصداقية إذا لم يترك هذا النموذج من الديمقراطية يزدهر داخله، بدافع الضعف، لسنوات عديدة من خلال نظام فيكتور أوربان في المجر" مثلًا.
وأشار التقرير إلى أنّ دول البلقان في المقابل ستستفيد من مشتريات أوروبا المشتركة للغاز في عام 2023.
وينقل عن بيير ميريل قوله إنّ "التضامن في مجال الطاقة مرحب به، إذ لا يمكننا أن نطلب من الشركاء تطبيق العقوبات على روسيا دون تعويض العواقب التي لن يفهمها المواطنون" وفق تعبيره.
وأضاف ميريل أن "من الواضح أيضًا أننا يجب أن نحاول إبقاء صربيا في الحظيرة الغربية نظرًا لأهمية الدولة والضغوط والتهديدات من موسكو".
وأكد تقرير "لوبوان" أنّ "على الاتحاد الأوروبي تغيير طريقته، يجب أن ترافق الأموال الأوروبية إصلاحات ملموسة تقدم فوائد فورية وملموسة لشعوب البلقان".
مشيرًا إلى "دعوة الدول السبع والعشرين المفوضية إلى تسييس عملية الانضمام حسب الأسس الموضوعية، مع إمكانية التراجع عنها".