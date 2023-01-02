تقرير: "الجراح المفتوحة" في البلقان تهدد بتفكيك أوروبا

حذّر تقرير فرنسي من أنّ الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر التفكك وفقدان المصداقية إذا ما فشل في مداواة "الجراح المفتوحة" لمنطقة البلقان، لا سيما مع تمدد النفوذ الروسي والصيني في المنطقة.

وقال التقرير الذي نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية إنّ "الحرب في أوكرانيا ولعبة تأثير فلاديمير بوتين في غرب البلقان أدّت إلى إخراج الدول السبعة والعشرين من سبات عميق".

وأضاف: "شهد عام 2022 نقطة تحول وبات الاتحاد الأوروبي متمسكًا أكثر من أي وقت مضى بهذه المنطقة غير الساحلية في أطراف أوروبا، خشية من أن تنجرف نحو شواطئ غير ودية" وفق تعبيره.

وأوضح أنّ "روسيا والصين تطوّران بيادقها هناك، فضلًا عن دافع آخر لتحفيز الرغبة الأوروبية في الاهتمام بهذه المنطقة، بعد 20 عامًا من الإحجام، لا سيما من فرنسا".

وتابع: "هذا يعتبر ضرورة ملحّة لقطع طريق الهجرة، حيث شهدت المنطقة 130.000 عبور غير شرعي لحدود الاتحاد الأوروبي في عام 2022، نصفها بين صربيا والمجر".

ويحذّر التقرير من أنّ "جمر الحرب لا يزال متوهجًا منذ تفكك يوغسلافيا السابقة في أوائل تسعينات القرن الماضي، بينما يشهد الاتحاد الأوروبي، الذي كان يُنظر إليه في الأصل على أنه ملاذ للسلام والازدهار، تراجعًا في أدائه".