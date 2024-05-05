ماكرون يبحث التجارة وأزمة أوكرانيا مع نظيره الصيني

من المتوقع أن يحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي يصل إلى باريس اليوم الأحد في زيارة نادرة، على تقليص أوجه الخلل التجاري بين البلدين واستخدام نفوذه على روسيا فيما يتعلق بالحرب على أوكرانيا.

ومن غير المرجح، وفقًا لوكالة "رويترز"، أن يتحقق ما يأمل فيه ماكرون بسهولة في وقت تتزايد فيه الخلافات التجارية بين أوروبا والصين.

محادثات مشتركة

وتدعم فرنسا تحقيقًا يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات السيارات الكهربائية الصينية، وفي يناير/ كانون الثاني فتحت بكين تحقيقًا في واردات البراندي، وأغلبه مصنوع في فرنسا، وهي خطوة اعتبرت على نطاق واسع أنها رد على مجموعة متزايدة من تحقيقات الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، الأحد، قبل زيارة شي، الأولى له إلى أوروبا منذ خمس سنوات وتستغرق يومين "نرغب في تحقيق منفعة متبادلة في العلاقات (التجارية) ومراعاة العوامل التي تؤثر على أمننا الاقتصادي".